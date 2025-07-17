Егор Дёмин назвал главную задачу для «Бруклина»

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал нынешние матчи в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Для нас сейчас самое важное — ещё больше сплотиться как команда, стать ближе друг к другу и укрепить взаимопонимание на площадке. Нужно чётко ощущать пространство, знать, кто и какие зоны занимает, где каждому из нас лучше всего находиться, чтобы максимально эффективно взаимодействовать, и как строить командную защиту, а не просто играть один на один.

То же самое касается и нападения», — приводит слова Дёмина североамериканский журналист и эксперт Крис Додсон на своей страничке в социальной сети X.