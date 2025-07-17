Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин прошёл сканирование для игры NBA 2K26

Егор Дёмин прошёл сканирование для игры NBA 2K26
Комментарии

19-летний российский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Егор Дёмин, выступающий за клуб «Бруклин Нетс» на позиции разыгрывающего защитника, обратился к своим поклонникам после матча Летней лиги с «Вашингтон Уизардс» (96:102) и сообщил, что прошёл сканирование для игры NBA 2K26.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
14 июля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
102 : 96
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Джонсон - 21, Каррингтон - 17, Сарр - 16, Райли - 16, Джордж - 10, Блэк - 9, Джонсон - 8, Уоткинс - 5, Роббинс
Бруклин Нетс: Тимме - 30, Этьенн - 18, Дёмин - 12, Дэниелс - 8, Траоре - 7, Сараф - 7, Вольф - 5, Нельсон - 4, Бамба - 3, Дэвис - 2

Рейтинг Дёмина в NBA 2K26 на данный момент неизвестен. Ранее разработчики игры, которая выходит 4 сентября, опубликовали рейтинг первого номера драфта 2025 года Купера Флэгга из «Даллас Маверикс», который стал вторым в истории среди новичков по рейтингу — 82.

Отметим, что рекорд среди новичков принадлежит центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме, чей рейтинг в 2023 году составил 84.

Сейчас читают:
Флэгг занял второе место по рейтингу среди всех новичков в истории игры NBA 2K
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android