Егор Дёмин прошёл сканирование для игры NBA 2K26
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19-летний российский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Егор Дёмин, выступающий за клуб «Бруклин Нетс» на позиции разыгрывающего защитника, обратился к своим поклонникам после матча Летней лиги с «Вашингтон Уизардс» (96:102) и сообщил, что прошёл сканирование для игры NBA 2K26.
НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
14 июля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
102 : 96
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Джонсон - 21, Каррингтон - 17, Сарр - 16, Райли - 16, Джордж - 10, Блэк - 9, Джонсон - 8, Уоткинс - 5, Роббинс
Бруклин Нетс: Тимме - 30, Этьенн - 18, Дёмин - 12, Дэниелс - 8, Траоре - 7, Сараф - 7, Вольф - 5, Нельсон - 4, Бамба - 3, Дэвис - 2
Рейтинг Дёмина в NBA 2K26 на данный момент неизвестен. Ранее разработчики игры, которая выходит 4 сентября, опубликовали рейтинг первого номера драфта 2025 года Купера Флэгга из «Даллас Маверикс», который стал вторым в истории среди новичков по рейтингу — 82.
Отметим, что рекорд среди новичков принадлежит центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме, чей рейтинг в 2023 году составил 84.
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