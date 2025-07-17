Егор Дёмин прошёл сканирование для игры NBA 2K26

19-летний российский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Егор Дёмин, выступающий за клуб «Бруклин Нетс» на позиции разыгрывающего защитника, обратился к своим поклонникам после матча Летней лиги с «Вашингтон Уизардс» (96:102) и сообщил, что прошёл сканирование для игры NBA 2K26.

Рейтинг Дёмина в NBA 2K26 на данный момент неизвестен. Ранее разработчики игры, которая выходит 4 сентября, опубликовали рейтинг первого номера драфта 2025 года Купера Флэгга из «Даллас Маверикс», который стал вторым в истории среди новичков по рейтингу — 82.

Отметим, что рекорд среди новичков принадлежит центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме, чей рейтинг в 2023 году составил 84.