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Эксперт предположил, что в «Лейкерс» испытывают разочарование из-за формы Леброна

Эксперт предположил, что в «Лейкерс» испытывают разочарование из-за формы Леброна
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Известный спортивный обозреватель Ник Райт предположил, что руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» испытывает разочарование формой 40-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона североамериканской лиги Леброна Джеймса.

«Похоже, будто руководство «Лейкерс» разочаровано тем, что Леброн Джеймс до сих пор не сдал позиции. Если бы у меня в команде были сразу двое игроков из топ-10, я был бы только рад. Но создаётся впечатление, что в «Лейкерс» это не особо ценят», — сказал Райт в видеоролике на YouTube-канале What's Wright? With Nick Wright.

Леброн пришёл в «Лейкерс» в 2018 году, за это время он принёс команде одно чемпионство в сезоне-2019/2020.

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