Пол Пирс: женщина не из США — это партнёр, который ставит мужчину на первое место

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс высказался о разнице между американскими женщинами и остальными, не представляющими США.

«Как мужчина с тёмной кожей я хочу сказать вам: нам стоит брать пример с French Montana . Посмотрите, как у него всё складывается. Женщины за границей и женщины в Штатах — это небо и земля. За границей ценности совсем другие: для многих мужчин там их женщина — это партнёр, который действительно ставит мужчину на первое место, заботится о нём. Они не выставляют себя напоказ в соцсетях, не выкладывают откровенные видео ради лайков — в Америке же большинство девушек ведут себя именно так.

Сейчас, если ты не водишь девушку по магазинам, не тратишь на неё деньги, то практически невозможно завести отношения — по крайней мере, таковы реалии здесь. А вот за границей всё иначе: даже если у тебя нет особых средств, ты чувствуешь себя по-настоящему ценным и нужным. В целом взгляды на отношения у американских женщин и у нас, чернокожих мужчин, сильно разнятся. Зачем мне строить отношения с женщиной, которая считает, что если я не публикую откровенные фото или видео, то я «не в тренде» и «не на волне»?

Ведь большинство так и думают, и так себя ведут. Хочется чувствовать себя нужным, любимым. Но как построить отношения, если твоя девушка постоянно выкладывает фотографии для чужих взглядов, а стоит вам поссориться — у неё в комментариях уже очередь из поклонников с комплиментами? Как мне конкурировать с этим вниманием? Я не смогу за день даже приблизиться по количеству комплиментов к тому, что она получает в интернете», — сказал Пирс на YouTube-канале The Truth After Dark.