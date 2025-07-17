Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Пирс: женщина не из США — это партнёр, который ставит мужчину на первое место

Пол Пирс: женщина не из США — это партнёр, который ставит мужчину на первое место
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс высказался о разнице между американскими женщинами и остальными, не представляющими США.

«Как мужчина с тёмной кожей я хочу сказать вам: нам стоит брать пример с French Montana. Посмотрите, как у него всё складывается. Женщины за границей и женщины в Штатах — это небо и земля. За границей ценности совсем другие: для многих мужчин там их женщина — это партнёр, который действительно ставит мужчину на первое место, заботится о нём. Они не выставляют себя напоказ в соцсетях, не выкладывают откровенные видео ради лайков — в Америке же большинство девушек ведут себя именно так.

Сейчас, если ты не водишь девушку по магазинам, не тратишь на неё деньги, то практически невозможно завести отношения — по крайней мере, таковы реалии здесь. А вот за границей всё иначе: даже если у тебя нет особых средств, ты чувствуешь себя по-настоящему ценным и нужным. В целом взгляды на отношения у американских женщин и у нас, чернокожих мужчин, сильно разнятся. Зачем мне строить отношения с женщиной, которая считает, что если я не публикую откровенные фото или видео, то я «не в тренде» и «не на волне»?

Ведь большинство так и думают, и так себя ведут. Хочется чувствовать себя нужным, любимым. Но как построить отношения, если твоя девушка постоянно выкладывает фотографии для чужих взглядов, а стоит вам поссориться — у неё в комментариях уже очередь из поклонников с комплиментами? Как мне конкурировать с этим вниманием? Я не смогу за день даже приблизиться по количеству комплиментов к тому, что она получает в интернете», — сказал Пирс на YouTube-канале The Truth After Dark.

Сейчас читают:
Эксперт предположил, что в «Лейкерс» испытывают разочарование из-за формы Леброна
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android