Шакил О'Нил вспомнил, как «Лейкерс» предложили исторический контракт после стриптиз-клуба

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил рассказал, как заключил исторический контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Когда я заканчивал школу, я мечтал заработать $ 8 млн за 10 лет — тогда это казалось пределом мечтаний, ведь там были настоящие деньги. Я помню, как Мэджик Джонсон подписал контракт на $ 25 млн на 25 лет, и я подумал: «Вот это да, миллион в год!» Кажется, я был одним из первых, кто заключил долгосрочное соглашение с возможностью пересмотра условий через три–четыре года. Когда я встретился со своим агентом, он сказал: «Я попрошу для тебя $ 70 млн». Я удивился: «Что ты сказал?» Агент ответил: «Всегда начинаем с большой суммы. Ты станешь первым игроком с контрактом на $ 100 млн».

Во время Олимпиады, возвращаясь из стрип-клуба в отель, я увидел Джерри Уэста в роскошном пальто от Versace. Он сказал мне: «У меня для тебя отличные новости». Я увидел перед собой только нули и спросил: «Что это?» — «$ 120 млн за семь лет, и через четыре года сможешь пересмотреть условия». Я уже начал прикидывать: если сейчас мне дают $ 120 млн, в следующий раз, наверное, получу $ 180 млн. Недавно вот подписали парня из Шарлотт (имеется в виду Коби Брайант. — Прим. «Чемпионата»). Ну теперь вы с ним — главные звёзды», — сказал О'Нил на YouTube-канале Bailey Jackson.