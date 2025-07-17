Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Главное открытие». Дёмин пояснил, чем Летняя лига НБА отличается от привычного баскетбола

«Главное открытие». Дёмин пояснил, чем Летняя лига НБА отличается от привычного баскетбола
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний российский игрок Егор Дёмин, выступающий за клуб «Бруклин Нетс» на позиции разыгрывающего защитника, объяснил, чем Летняя лига отличается от привычного баскетбола.

«Для меня за последние недели главным открытием стала высокая плотность и физическая жёсткость игры. Причём иногда даже на тренировках с нашими ребятами конкуренция ощущается ещё сильнее, чем в официальных матчах — все стараются помогать друг другу становиться лучше. На играх поражает, насколько всё происходит быстро и насколько физически сильные соперники.

Практически каждый умеет бросать, поэтому нельзя оставлять никого без опеки — любой открытый бросок с большой вероятностью будет реализован. Это, пожалуй, самые важные моменты для меня на данный период», — приводит слова Дёмина журналист и эксперт Крис Додсон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Сейчас читают:
Егор Дёмин зажёг в НБА! Исполнил крутой данк и выдал яркую серию в концовке матча
Видео
Егор Дёмин зажёг в НБА! Исполнил крутой данк и выдал яркую серию в концовке матча
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android