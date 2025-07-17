«Главное открытие». Дёмин пояснил, чем Летняя лига НБА отличается от привычного баскетбола

19-летний российский игрок Егор Дёмин, выступающий за клуб «Бруклин Нетс» на позиции разыгрывающего защитника, объяснил, чем Летняя лига отличается от привычного баскетбола.

«Для меня за последние недели главным открытием стала высокая плотность и физическая жёсткость игры. Причём иногда даже на тренировках с нашими ребятами конкуренция ощущается ещё сильнее, чем в официальных матчах — все стараются помогать друг другу становиться лучше. На играх поражает, насколько всё происходит быстро и насколько физически сильные соперники.

Практически каждый умеет бросать, поэтому нельзя оставлять никого без опеки — любой открытый бросок с большой вероятностью будет реализован. Это, пожалуй, самые важные моменты для меня на данный период», — приводит слова Дёмина журналист и эксперт Крис Додсон в социальной сети Х (ранее Twitter).