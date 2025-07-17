Гриффин: во всём мире люди замирали, когда появлялся Коби Брайант

Шестикратный участник Матча всех звёзд НБА Блэйк Гриффин рассказал, как люди реагировали на появление легендарного пятикратного чемпиона лиги Коби Брайанта, всю свою карьеру выступавшего в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я проходил реабилитацию с замечательным тренером — это был личный специалист Коби, Джуди Сато. Я находился в физиотерапевтической клинике, сидел с ледяными и теплокомпрессами на колене. Вдруг я заметил, что в помещении стало необычно тихо. Поднял взгляд — у входа стоял Коби. В Лос-Анджелесе, да и, пожалуй, во всём мире, когда он появлялся, все вокруг замирали», — сказал Гриффин на YouTube-канале The Adam Friedland Show.