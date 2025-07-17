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Гриффин: во всём мире люди замирали, когда появлялся Коби Брайант

Гриффин: во всём мире люди замирали, когда появлялся Коби Брайант
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Шестикратный участник Матча всех звёзд НБА Блэйк Гриффин рассказал, как люди реагировали на появление легендарного пятикратного чемпиона лиги Коби Брайанта, всю свою карьеру выступавшего в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я проходил реабилитацию с замечательным тренером — это был личный специалист Коби, Джуди Сато. Я находился в физиотерапевтической клинике, сидел с ледяными и теплокомпрессами на колене. Вдруг я заметил, что в помещении стало необычно тихо. Поднял взгляд — у входа стоял Коби. В Лос-Анджелесе, да и, пожалуй, во всём мире, когда он появлялся, все вокруг замирали», — сказал Гриффин на YouTube-канале The Adam Friedland Show.

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