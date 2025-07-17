«Енисей» подписал контракт с экс-игроком NCAA и «Хапоэля» из Хайфы

Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Енисей» объявила о подписании контракта с 27-летним американским игроком Мэттом Коулмэном, выступающим на позиции разыгрывающего защитника.

Коулмэн четыре года провёл в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), представляя команду «Техас Лонгхорнс». Затем на протяжении сезона выступал в Лиге развития (G-лига) НБА, а также в Канадской элитной баскетбольной лиге (СEBL).

В сезоне-2024/2025 был игроком «Хапоэля» из Хайфы и набирал в 22 матчах в среднем 14,9 очка, 5,7 передачи, 2,7 подбора при 1,6 перехвата.

«Мэтт продемонстрировал лидерские навыки, играя за «Техас Лонгхорс». У него уже есть четыре сезона игры в Европе, и он очень рациональный баскетболист. У него широкий спектр решений в атаке, и, поскольку он в лучших годах, я ожидаю, что он приведёт команду в плей-офф», — прокомментировал приход игрока главный тренер Йовица Арсич.