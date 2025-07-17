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«Вопрос принципа». Дёмин — о первой победе в Летней лиге НБА

«Вопрос принципа». Дёмин — о первой победе в Летней лиге НБА
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19-летний российский игрок Егор Дёмин, выступающий за клуб «Бруклин Нетс» на позиции разыгрывающего защитника, прокомментировал первую победу в Летней лиге. «Бруклин» обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 94:90.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
94 : 90
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Вольф - 18, Оливари - 16, Дёмин - 14, Эвбуомван - 14, Сэмуел - 10, Дэниелс - 8, Дэвис - 7, Бамба - 5, Нельсон - 2
Орландо Мэджик: Мур - 17, Пенда - 17, Кратчер - 14, Уильямс - 11, Акинс - 9, Томпсон - 8, Фримантл - 8, Лябисье - 6, Сантос, Дэвис, Келли

«Да, это действительно захватывающе и приятно. После пары подряд потерь мяча я немного разозлился. Когда играл без мяча, удалось забить несколько бросков после передачи и один — в быстрый отрыв. Меня вдохновляет, что команда доверяет мне в такие моменты. Наши ошибки и потери в начале позволили сопернику вернуться в игру. Теперь для меня это стало вопросом принципа: как я могу всё исправить, как вернуть утраченное? Ведь, по сути, это во многом моя вина, частично моя, частично Дэнни [Вульфа]. Мы оба хотели реабилитироваться перед командой», — приводит слова Дёмина издание New York Post.

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