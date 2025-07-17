«Вопрос принципа». Дёмин — о первой победе в Летней лиге НБА

19-летний российский игрок Егор Дёмин, выступающий за клуб «Бруклин Нетс» на позиции разыгрывающего защитника, прокомментировал первую победу в Летней лиге. «Бруклин» обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 94:90.

«Да, это действительно захватывающе и приятно. После пары подряд потерь мяча я немного разозлился. Когда играл без мяча, удалось забить несколько бросков после передачи и один — в быстрый отрыв. Меня вдохновляет, что команда доверяет мне в такие моменты. Наши ошибки и потери в начале позволили сопернику вернуться в игру. Теперь для меня это стало вопросом принципа: как я могу всё исправить, как вернуть утраченное? Ведь, по сути, это во многом моя вина, частично моя, частично Дэнни [Вульфа]. Мы оба хотели реабилитироваться перед командой», — приводит слова Дёмина издание New York Post.