«Зенит» подписал контракт с экс-игроком «Локомотива-Кубань» Узинским

32-летний российский профессиональный баскетболист Дмитрий Узинский, играющий на позиции лёгкого форварда, подписал контракт с вице-чемпионом сезона-2024/2025 «Зенитом», сообщила пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Прошлый сезон Узинский провёл в составе «Локомотива-Кубань». К краснодарцам Дмитрий присоединился 2022 году. За железнодорожников российский форвард провёл 163 матча во всех турнирах. Вместе с «Локомотивом-Кубань» спортсмен завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023, а также стал финалистом Суперкубка в сезоне-2023/2024.

По итогам сезона-2024/2025 краснодарцы заняли четвёртое место, уступив УНИКСу в серии за третье место — 1-3.