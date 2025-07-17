Евролига опубликовала календарь на сезон-2025/2026

Пресс-служба элитного европейского баскетбольного турнира Евролиги опубликовала календарь игр сезона-2025/2026. Полное расписание доступно на официальном сайте Евролиги.

Фото: https://www.euroleaguebasketball.net/

Игровой сезон откроет дебютант соревнований «Дубай», который встретится с сербским «Партизаном». Параллельно с ними начнётся игра чемпиона Еврокубка «Хапоэля» с «Барселоной».

Сезон-2025/2026 начнётся 30 сентября и продлится до 17 апреля 2026 года.

Чемпионов в 2025 году стал турецкий «Фенербахче», который в финале четырёх обыграл «Монако» со счётом 80:71. Бронзовые медали завоевал греческий «Олимпиакос», обыгравший «Панатинаикос» — 97:93.