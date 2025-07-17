Тренер «Бруклина» отреагировал на выступление Дёмина в первой победной игре

Помощник главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Стив Хетцель отреагировал на выступление 19-летнего разыгрывающего защитника Егор Дёмина в матче Летней лиги с «Орландо Мэджик» (94:90).

«Я просто рад за него — это были очень важные броски. Он не побоялся взять инициативу на себя и реализовал их. Наверняка он почувствовал облегчение, ведь именно это он и хотел всем доказать — насколько он хороший игрок. Мы просили ребят провести хотя бы одну игру без сбоев, и, на мой взгляд, нам это удавалось на протяжении трёх четвертей. Но, конечно, 39 пропущенных очков в четвёртой четверти всё немного испортили», — приводит слова Хетцеля издание New York Post.