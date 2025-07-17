Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Бруклина» отреагировал на выступление Дёмина в первой победной игре

Тренер «Бруклина» отреагировал на выступление Дёмина в первой победной игре
Комментарии

Помощник главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Стив Хетцель отреагировал на выступление 19-летнего разыгрывающего защитника Егор Дёмина в матче Летней лиги с «Орландо Мэджик» (94:90).

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
94 : 90
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Вольф - 18, Оливари - 16, Дёмин - 14, Эвбуомван - 14, Сэмуел - 10, Дэниелс - 8, Дэвис - 7, Бамба - 5, Нельсон - 2
Орландо Мэджик: Мур - 17, Пенда - 17, Кратчер - 14, Уильямс - 11, Акинс - 9, Томпсон - 8, Фримантл - 8, Лябисье - 6, Сантос, Дэвис, Келли

«Я просто рад за него — это были очень важные броски. Он не побоялся взять инициативу на себя и реализовал их. Наверняка он почувствовал облегчение, ведь именно это он и хотел всем доказать — насколько он хороший игрок. Мы просили ребят провести хотя бы одну игру без сбоев, и, на мой взгляд, нам это удавалось на протяжении трёх четвертей. Но, конечно, 39 пропущенных очков в четвёртой четверти всё немного испортили», — приводит слова Хетцеля издание New York Post.

Материалы по теме
Егор Дёмин зажёг в НБА! Исполнил крутой данк и выдал яркую серию в концовке матча
Видео
Егор Дёмин зажёг в НБА! Исполнил крутой данк и выдал яркую серию в концовке матча
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android