В МБА-МАИ подписали контракт с экс-игроком УНИКСа

Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ объявила о подписании контракта с 32-летним российским баскетболистом Артёмом Комоловым, выступающим на позиции разыгрывающего защитника.

В сезоне-2024/2025 Комоло выступал за казанский УНИКС, став в составе казанцев бронзовым призёром. Артём — выпускник московской спортшколы «Тринта» и воспитанник молодёжной академии ЦСКА, за которую выступал с 2009 по 2014 год.

В 2021-м стал победителем конкурса трёхочковых бросков на Матче звёзд, а позже, в июле, перешёл в казанский клуб, в составе которого и провёл последние четыре сезона, завоевав две бронзовые медали Единой лиги и две серебряные в Суперкубке.