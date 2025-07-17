«Моя команда заслужила». Гилджес-Александер — лучший спортсмен года по версии ESPN

26-летний звёздный защитник Шей Гилджес-Александер, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер», признан лучшим спортсменом среди мужчин по версии ESPN. Награждение прошло на церемонии ESPY Awards.

«Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде. Это лучшая баскетбольная команда в мире, и они заслужили это. Они это заслужили. Я тоже люблю вас, ребята, не так сильно, как других, но я тоже люблю вас, ребята», — сказал Гилджес-Александер на сцене.

В сезоне-2024/2025 «Оклахома» впервые в своей истории завоевала чемпионство НБА, а Гилджес-Александер был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона и финала.