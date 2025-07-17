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«Просто ужас». Чемпион НБА объяснил, почему перестал получать удовольствие от игры Дончича

«Просто ужас». Чемпион НБА объяснил, почему перестал получать удовольствие от игры Дончича
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Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг объяснил, почему перестал получать удовольствие от игры Луки Дончича из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мне сейчас неприятно смотреть, как играет Лука. Его защита — это просто ужас, честно. Все стараются обыграть его один на один. Я сам никогда не отличался защитой, но даже меня так не изолировали. У него настолько слабая защита, что я уже не могу наслаждаться его игрой в атаке. Когда даже маленький Айзея Томас защищался, все пытались идти против него, но он хоть какие-то усилия прикладывал. А Лука будто бы вообще не старается», — приводит слова Тига издание Sportskeeda.

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