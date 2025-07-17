«Сейчас могу сказать откровенно». Шакил О'Нил высказался о Коби Брайанте

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил высказался о легенде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте, а также прокомментировал недавние слова Трэйси Макгрэди в адрес Коби. Ранее тот заявил, что будь он на месте Брайанта в «Лейкерс», то помог бы клубу завоевать чемпионство. У самого Макгрэди за карьеру нет ни одного титула.

«Коби был далеко не обычным игроком, именно это и выделяло его среди остальных. Сейчас могу сказать откровенно: не так важно, чья это была команда [«Лейкерс»], но не стоит забывать, кто там действительно руководил. Теперь, когда этот вопрос прояснён, могу согласиться — он был прав. Люди уважают Коби, и обсуждать это бессмысленно. Этот человек был ключевым фактором в моих трёх чемпионствах.

И то, что сказал Ти Мак [Трэйси Макгрэди] — тоже правда. Я часто об этом думаю: поменяй нас местами… Хочу официально заявить: Ти Мак был невероятно крут. Но нужно понимать: он там играл практически в одиночку, у него не было пространства для манёвра. А у Коби была свобода — потому что вокруг меня всегда было по три защитника», — сказал Шакил на канале Bailey Jackson в YouTube.

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