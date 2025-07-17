Егор Дёмин высказался после первой победы в Летней лиге НБА

19-летний российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о победе команды в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в матче с «Орландо Мэджик». «Бруклин» победил со счётом 94:90.

«Неоднозначная получилась игра, но мы победили», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Напомним, Дёмин провёл на площадке в общей сложности 25 минут, набрав суммарно 14 очков (5 из 9 — с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), пять подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+3». Это была первая победа «Бруклина» в Летней лиге. Ранее команда потерпела три поражения.

Егор Дёмин прошёл сканирование для игры NBA 2k26: