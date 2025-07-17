«Зенит» объявил о переходе Игоря Вольхина в «Автодор» на правах аренды

Лёгкий форвард «Зенита» Игорь Вольхин следующий сезон Единой лиги ВТБ проведёт в «Автодоре». Как информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, спортсмен перейдёт в саратовский клуб на правах аренды.

«Зенит» желает Игорю Вольхину успехов в составе саратовского клуба. До встречи на паркете!» — говорится в сообщении «Зенита».

Первую половину прошедшего сезона-2024/2025 Игорь провёл в «Зените», в составе которого принял участие в 16 матчах, где в среднем набирал 1,9 очка и 1,1 подбора. В январе спортсмен перешёл на правах аренды в «Пари Нижний Новгород», за который сыграл 14 матчей. В составе нижегородцев в среднем Игорь набирал 8,4 очка, 4,5 подбора, 1,0 передачи, 0,6 перехвата и 0,5 блок-шота.

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