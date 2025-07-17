Сын Майкла Джордана вспомнил, как отец раскусил его обман и заставил вымыть 37 машин

Джеффри Джордан, сын легенды НБА Майкла Джордана, и его друг Хорас Грант-младший во время подкаста вспомнили историю со времён школы. Сын Джордана тогда притворился, что заболел, чтобы пропустить занятия и поиграть дома.

Хорас: «Помнишь, как мы были в Лойоле? Ты заболел, написал мне, что собираешься поехать домой. Твой отец приехал за нами».

Джеффри: «Он сразу понял, что мы притворяемся, как только мы пришли домой. Сказал: «Ах, хотите остаться дома? Отлично, у меня для вас есть работа». И заставил нас перемыть все машины в гараже. Кажется, их было 36».

Хорас: «37! Я точно помню. Мы думали, что устроим себе выходной, поиграем в приставку. Но не тут-то было — как только зашли домой, нам вручили ведро и тряпку».

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