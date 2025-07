Дженнингс объяснил, почему ставит Коби Брайанта выше Майкла Джордана

Бывший игрок НБА Брэндон Дженнингс рассказал, почему с детства высоко ценил именно Коби Брайанта – легенду «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Правда ли, что Коби Брайант был для меня величайшим игроком всех времён? Верно. Да, конечно, я знаю, кто такой Майкл Джордан. Но просто, когда я был ребёнком, мне было всего восемь лет. А вот когда мне было 12–13, я воочию переживал моменты, когда Коби Брайант выигрывал чемпионаты в «Стэйплс-центре» — я был частью этой атмосферы, и для меня это ощущалось совсем иначе, гораздо ближе. Я стараюсь ориентироваться на своё поколение, не заглядываю слишком далеко в прошлое», — сказал Дженнингс на канале All Facts No Brakes with Keyshawn Johnson в YouTube.

