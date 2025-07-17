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«Больше не приходи». Пирс вспомнил о словах мамы в адрес дяди, надевшего майку «Лейкерс»

«Больше не приходи». Пирс вспомнил о словах мамы в адрес дяди, надевшего майку «Лейкерс»
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Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс вспомнил историю со своим дядей, который пришёл на игру в майке «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Когда ты растёшь в Лос-Анджелесе, тут, кроме «Лейкерс», вообще ничего не существует. Я жил буквально в паре кварталов от «Форума» (Старая арена «Лейкерс». — Прим. «Чемпионата»), и Мэджик Джонсон всегда был моим кумиром — для меня это даже не обсуждается. Я не из каких-то элитных районов города, я из Инглвуда — там, где играют «Лейкерс».

Настоящих друзей я понял, когда оказался в Бостоне — там нужно быть либо нейтральным, либо болеть только за зелёных и белых, других вариантов нет. Моя мама однажды достала билеты для дяди, и он пришёл на матч в майке «Лейкерс». Она ему сказала: «Больше никогда не приходи со мной на игры». Я это запомнил навсегда — с мамой такие вещи не проходят», — сказал Пирс на канале All Facts No Brakes with Keyshawn Johnson в YouTube.

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