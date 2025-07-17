«Кулачные бои с чернокожими женщинами». Американский комик пошутил над Кейтлин Кларк

Американский стендап-комик и актёр Шейн Гиллис во время церемонии спортивной премии ESPY Awards 2025 пошутил о разыгрывающем клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Шее Гилджес-Александере и звезде женской НБА (WNBA) Кейтлин Кларк, выступающей за «Индиану Фивер».

«Шей Гилджес-Александер здесь, и теперь каждый вокруг него в беде из-за фолов. Когда Кейтлин Кларк уйдёт из WNBA, она устроится работать в Waffle House, чтобы продолжить заниматься тем, что она любит больше всего: устраивать кулачные бои с чернокожими женщинами», — сказал Гиллис.

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