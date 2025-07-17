Тренер «Бруклина» оценил бросковые навыки Дёмина после матча с «Орландо» в Летней лиге НБА

Помощник главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Стив Хетцель поделился мнением о победе команды в матче Летней лиги НБА с «Орландо Мэджик» (94:90), а также высказался о россиянине Егоре Дёмине.

«Егор очень и очень хороший шутер. Что касается 39 пропущенных очков, которые мы пропустили в четвёртой четверти, то такое происходит и во время матчей НБА. Нужно посмотреть видео, чтобы поработать над ошибками. Но мы играли действительно здорово в течение трёх четвертей», — приводит слова Хетцеля Clutch Points.

Баскетболист Егор Дёмин прошёл сканирование для игры NBA 2k26: