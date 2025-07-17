Тренер «Бруклина» оценил бросковые навыки Дёмина после матча с «Орландо» в Летней лиге НБА
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Помощник главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Стив Хетцель поделился мнением о победе команды в матче Летней лиги НБА с «Орландо Мэджик» (94:90), а также высказался о россиянине Егоре Дёмине.
НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
94 : 90
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Вольф - 18, Оливари - 16, Дёмин - 14, Эвбуомван - 14, Сэмуел - 10, Дэниелс - 8, Дэвис - 7, Бамба - 5, Нельсон - 2
Орландо Мэджик: Мур - 17, Пенда - 17, Кратчер - 14, Уильямс - 11, Акинс - 9, Томпсон - 8, Фримантл - 8, Лябисье - 6, Сантос, Дэвис, Келли
«Егор очень и очень хороший шутер. Что касается 39 пропущенных очков, которые мы пропустили в четвёртой четверти, то такое происходит и во время матчей НБА. Нужно посмотреть видео, чтобы поработать над ошибками. Но мы играли действительно здорово в течение трёх четвертей», — приводит слова Хетцеля Clutch Points.
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