Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, когда Леброн Джеймс может объявить о завершении карьеры

Стало известно, когда Леброн Джеймс может объявить о завершении карьеры
Комментарии

Следующий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) для лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса может стать последним в карьере. Об этом информирует Clutch Points со ссылкой на мнения агентов и скаутов НБА. Также сообщается, что анонс о таком решении со стороны игрока может последовать в ближайшие недели.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач. В настоящий момент лёгкому форварду «Лос-Анджелеса» 40 лет.

Материалы по теме
Леброн Джеймс уйдёт из «Лейкерс»? LIVE
Live
Леброн Джеймс уйдёт из «Лейкерс»? LIVE

Карри спародировал Леброна на гольфе:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android