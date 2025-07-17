Стало известно, когда Леброн Джеймс может объявить о завершении карьеры

Следующий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) для лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса может стать последним в карьере. Об этом информирует Clutch Points со ссылкой на мнения агентов и скаутов НБА. Также сообщается, что анонс о таком решении со стороны игрока может последовать в ближайшие недели.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач. В настоящий момент лёгкому форварду «Лос-Анджелеса» 40 лет.

Карри спародировал Леброна на гольфе: