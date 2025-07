Джейлен Уильямс — о чемпионстве в НБА: больше не мог держать бутылку в руках

Форвард и один из лидеров «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс вспомнил о праздновании чемпионства в завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Все видели, что мы не знали, что делать с шампанским, и это было довольно забавно. Я понятия не имел, что делаю. Я просто больше не мог держать бутылку в руках. Было весело», — сказал Уильямс на канале The Young Man and The Three в YouTube.

Напомним, в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации минувшего сезона «Оклахома» встречалась с «Индианой Пэйсерс» и победила со счётом 4-3.

Игроки «Оклахомы» оставили ящики нетронутого шампанского: