Фото: игрок НБА Деннис Шрёдер встретился с Уиллом Смитом

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Деннис Шрёдер разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фотографии со знаменитым голливудским актёром Уиллом Смитом.

«Уилл ******* Смит!» — подписал фото игрок НБА.

Фото: Из личного архива Денниса Шрёдера

Фото: Из личного архива Денниса Шрёдера

Напомним, Шредёр стал игроком «Сакраменто» в результате обмена с «Детройт Пистонс». Ранее говорилось, что Деннис подписал трёхлетний контракт на $ 44,4 млн.

Ранее сообщалось, что следующий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) для лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса может стать последним в карьере.

Материалы по теме Стало известно, когда Леброн Джеймс может объявить о завершении карьеры

Деннис Шрёдер защитил Бена Симмонса от фаната: