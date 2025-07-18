Чемпион НБА ответил, сможет ли Брэдли Бил проявить себя в «Клипперс» лучше, чем в «Санз»

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2018 года Ник Янг высказал мнение, что атакующий защитник Брэдли Бил в «Лос-Анджелес Клипперс» проявит себя лучше, чем в «Финикс Санз», где он выступал на протяжении двух последних сезонов.

«Брэдли Бил переходит в «Клипперс» не для того, чтобы быть Брэдли Билом времён «Финикс Санз». Теперь у него будет Джеймс Харден, который не прочь отдать пас. Он будет счастлив. Как же он хотел бросать», — сказал Янг на канале Gil's Arena в YouTube.

В прошлом сезоне НБА Бил принял участие в 53 матчах, где в среднем набирал 17 очков, совершал 3,3 подбора и отдавал 3,7 передачи.

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