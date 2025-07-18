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Дэмьен Лиллард вернётся в «Портленд» — Чарания

Дэмьен Лиллард вернётся в «Портленд» — Чарания
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Разыгрывающий Дэмьен Лиллард заключит трёхлетний контракт на $ 42 млн и вернётся в «Портленд Трэйл Блэйзерс». Об этом со ссылкой на источники на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. Ожидается, что сделка будет включать опцию игрока на сезон-2027/2028 и пункт о запрете обмена.

Лиллард начинал карьеру в «Портленде». «Трэйл Блэйзерс» выбрали игрока под шестым пиком на драфте НБА 2012 года. В 2023 году Дэмьен был обменян в «Милуоки Бакс», который отчислил его летом этого года. В прошлом сезоне Лиллард принял участие в 59 матчах, где в среднем набирал 24 очка, 4,6 подбора и 6,9 передачи.

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