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Чарания ответил, вернётся ли Лиллард в строй в следующем сезоне НБА после разрыва ахилла

Чарания ответил, вернётся ли Лиллард в строй в следующем сезоне НБА после разрыва ахилла
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Разыгрывающий Дэмьен Лиллард пропустит весь следующий сезон и использует это время для восстановления после разрыва ахиллова сухожилия. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. Ранее Чарания сообщил, что Лиллард заключит трёхлетний контракт и вернётся в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Напомним, Лиллард получил травму по ходу третьего матча первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» (103:129). В начале мая сообщалось, что он перенёс операцию.

В прошлом сезоне НБА Дэмьен принял участие в 59 матчах, где в среднем набирал 24 очка, 4,6 подбора и 6,9 передачи.

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