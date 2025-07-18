Егор Дёмин подвёл итоги выступления в Летней лиге НБА
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19-летний игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился впечатлениями от выступления в Летней лиге НБА. В последнем матче «Нетс» со счётом 94:90 победили «Орландо Мэджик». Ранее команда потерпела три поражения: в играх с «Оклахома-Сити Тандер», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Йорк Никс».
НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
94 : 90
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Вольф - 18, Оливари - 16, Дёмин - 14, Эвбуомван - 14, Сэмуел - 10, Дэниелс - 8, Дэвис - 7, Бамба - 5, Нельсон - 2
Орландо Мэджик: Мур - 17, Пенда - 17, Кратчер - 14, Уильямс - 11, Акинс - 9, Томпсон - 8, Фримантл - 8, Лябисье - 6, Сантос, Дэвис, Келли
«В Летней лиге заканчиваю вчерашней игрой. Получил отличный опыт. Дальше ждёт большая работа и подготовка к сезону», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.
В победном матче с «Орландо» Дёмин провёл на площадке в общей сложности 25 минут, набрав суммарно 14 очков (5 из 9 — с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), пять подборов и один перехват.
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Дёмин показал лидерские качества во время матча Летней лиги НБА:
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