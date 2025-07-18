Егор Дёмин подвёл итоги выступления в Летней лиге НБА

19-летний игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился впечатлениями от выступления в Летней лиге НБА. В последнем матче «Нетс» со счётом 94:90 победили «Орландо Мэджик». Ранее команда потерпела три поражения: в играх с «Оклахома-Сити Тандер», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Йорк Никс».

«В Летней лиге заканчиваю вчерашней игрой. Получил отличный опыт. Дальше ждёт большая работа и подготовка к сезону», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

В победном матче с «Орландо» Дёмин провёл на площадке в общей сложности 25 минут, набрав суммарно 14 очков (5 из 9 — с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), пять подборов и один перехват.

Дёмин показал лидерские качества во время матча Летней лиги НБА: