«Майами» с Владиславом Голдиным проиграл «Детройту» в Летней лиге НБА

Завершился матч Летней лиги НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Парадайсе и завершилась победой гостей со счётом 108:88.

Самым результативным в составе «Майами» стал Майрон Гарднер, на счету которого 19 очков. В этой встрече в составе «Майами» сыграл российский центровой Владислав Голдин. На его счету шесть очков, пять поборов и одна передача.

Самым результативным в «Детройте» стал Боби Клинтман, в активе которого 20 очков.

Голдин ранее не был выбран во втором раунде драфта НБА — 2025. Он котировался на уровне 50-х номеров. В прошедшем сезоне россиянин провёл 37 матчей за команду Мичиганского университета в NCAA. Его статистика: 16,6 очка, 7,0 подбора и 1,1 передачи.