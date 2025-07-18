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«Майами» с Владиславом Голдиным проиграл «Детройту» в Летней лиге НБА

«Майами» с Владиславом Голдиным проиграл «Детройту» в Летней лиге НБА
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Завершился матч Летней лиги НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Парадайсе и завершилась победой гостей со счётом 108:88.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
17 июля 2025, четверг. 23:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
88 : 108
Детройт Пистонс
Детройт
Майами Хит: Якуционис, Голдин, Уильямс, Батлер, Кук, Стивенсон, Сэттл, Гарднер, Дэйнджа, Балло
Детройт Пистонс: Ланье, Дженкинс, Циглер, Мэдлок, Клинтман, Смит, Килс, Копп, Гарсия, Брукс, Бикерстафф

Самым результативным в составе «Майами» стал Майрон Гарднер, на счету которого 19 очков. В этой встрече в составе «Майами» сыграл российский центровой Владислав Голдин. На его счету шесть очков, пять поборов и одна передача.

Самым результативным в «Детройте» стал Боби Клинтман, в активе которого 20 очков.

Голдин ранее не был выбран во втором раунде драфта НБА — 2025. Он котировался на уровне 50-х номеров. В прошедшем сезоне россиянин провёл 37 матчей за команду Мичиганского университета в NCAA. Его статистика: 16,6 очка, 7,0 подбора и 1,1 передачи.

Турнирная таблица Летней лиги НБА
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