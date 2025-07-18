Гомельский ответил, как стали судить клубы из РФ на международной арене после распада СССР

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу судейства в отношении советских и российских команд. По мнению специалиста, после распада СССР команды из Российской Федерации больше не были таким раздражителем на баскетбольной международной арене.

– Сергей Тараканов говорил, что в 70-х и 80-х на выезде против израильтян и испанцев ЦСКА не давали выиграть судьи. Что изменилось в конце 90-х, 2000-х и 2010-х, что ЦСКА больше не засуживали?

– Я согласен с Сергеем. Был свидетелем нескольких матчей ЦСКА против «Маккаби» и «Реала» в КЕЧ [Кубок европейских чемпионов], когда судьи сыграли решающую роль в определении победителя.

После распада СССР команды из России уже не были таким раздражителем на баскетбольной международной арене. Изменилось время, изменилась политическая ситуация. В большинстве своём сменились и чиновники ФИБА. Судить ЦСКА и другие клубы из России стали благожелательнее, а значит, и объективнее, – написал Гомельский на своём официальном сайте.

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