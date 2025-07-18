Чемпион НБА обозначил проблему сборной США по баскетболу

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон поделился мнением об актуальном состоянии сборной США по баскетболу.

«В сборной США всегда были доминирующие «большие». У нас был Дэвид Робинсон, у нас был Карл Мэлоун. У нас был Чарльз Баркли. У нас был Патрик Юинг и Дуайт Ховард. Теперь их нет. Большинство доминирующих «больших» приезжают из Европы», – сказал Джефферсон на YouTube-канале Road Trippin'.

Напомним, сборная США одержала победу на Олимпиаде 2024 года, которая проходила в Париже (Франция). В финале американцы одолели национальную команду Франции.

Сын легенды НБА сыграл в двустороннем матче: