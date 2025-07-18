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Стали известны подробности содержания баскетболиста Касаткина во французской тюрьме

Стали известны подробности содержания баскетболиста Касаткина во французской тюрьме
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Иван Мельников, вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека, рассказал об условиях содержания 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина, который находится в парижской тюрьме Френ в ожидании экстрадиции в США по обвинению в киберпреступлениях.

«Камеры для тех, кто по вопросам экстрадиции, в основном небольшие, на два–три человека, могут держать отдельно, как было в случае с Александром Винником.

Прогулки два раза в день. Водят в дворики бетонные, где сеткой всё натянуто сверху, чтобы никто не сбежал и ничего не перебросили. Кормят три раза в день. Есть библиотека для всех, где можно заказать определённые книги», — цитирует Мельникова «Аргументы и факты».

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