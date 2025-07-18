Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форварда «Лейкерс» увезли с площадки на коляске после травмы в Летней лиге НБА

Форварда «Лейкерс» увезли с площадки на коляске после травмы в Летней лиге НБА
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, в котором между собой играют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт на табло — 40:35 в пользу «Бостона».

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
18 июля 2025, пятница. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
78 : 87
Бостон Селтикс
Бостон

В середине второй четверти тяжёлый форвард «Лейкерс» Дариус Бэйзли прорвался в трёхсекундную зону соперника, однако при приземлении получил травму.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Следует отметить, что покинуть площадку ему пришлось на инвалидной коляске, а некоторые болельщики сразу заподозрили у 25-летнего баскетболиста серьёзное повреждение ахиллова сухожилия.

Сейчас читают:
Леброн Джеймс уйдёт из «Лейкерс»? LIVE
Live
Леброн Джеймс уйдёт из «Лейкерс»? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android