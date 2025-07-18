Форварда «Лейкерс» увезли с площадки на коляске после травмы в Летней лиге НБА

В данный момент проходит матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, в котором между собой играют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт на табло — 40:35 в пользу «Бостона».

В середине второй четверти тяжёлый форвард «Лейкерс» Дариус Бэйзли прорвался в трёхсекундную зону соперника, однако при приземлении получил травму.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Следует отметить, что покинуть площадку ему пришлось на инвалидной коляске, а некоторые болельщики сразу заподозрили у 25-летнего баскетболиста серьёзное повреждение ахиллова сухожилия.