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Болельщики скандировали «MVP» в адрес Бронни Джеймса во время матча Летней лиги НБА

Болельщики скандировали «MVP» в адрес Бронни Джеймса во время матча Летней лиги НБА
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В данный момент проходит матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, в котором между собой играют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт на табло — 74:62 в пользу «Бостона».

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
18 июля 2025, пятница. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
78 : 87
Бостон Селтикс
Бостон

В концовке третьей четверти атакующий защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс, пробивая штрафной бросок, слышал в свою честь скандирование «MVP». До этого Джеймс-младший отличился ярким эпизодом, совершив эффектный проход и забив лэй-ап с фолом.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что предстоящий сезон НБА будет вторым в профессиональной карьере 20-летнего баскетболиста. Напомним, сын Леброна Джеймса был выбран на драфте 2024 года под общим 55-м номером.

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