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Сотрудники изолятора в Париже разрешили Даниилу Касаткину свидание с невестой

Сотрудники изолятора в Париже разрешили Даниилу Касаткину свидание с невестой
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Адвокат Владимир Саруханов сообщил, что сотрудники изолятора в Париже разрешили 26-летнему российскому баскетболисту Даниилу Касаткину встретиться с невестой.

«Сотрудники изолятора разрешили ему свидание с невестой», — приводит слова Саруханова «РИА Новости».

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

Прошлый сезон Единой лиги ВТБ спортсмен провёл в МБА-МАИ. Касаткин принял участие в 44 матчах, в которых в среднем набирал шесть очков, совершал 2,1 подбора и отдавал 2,8 передачи. Игрок покинул столичный клуб 3 июля и сейчас является свободным агентом.

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