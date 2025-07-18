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«Ещё до драфта я был уверен». Эксперт восхитился игрой Егора Дёмина в Летней лиге НБА

«Ещё до драфта я был уверен». Эксперт восхитился игрой Егора Дёмина в Летней лиге НБА
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Уилко Мартинес-Качеро оценил выступление 19-летнего российского защитника «Бруклин Нета» Егора Дёмина в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

«После последней игры Егор Дёмин реализовал 10 из 23 бросков из-за дуги (43,5%) в Летней лиге. 10 из его 11 точных бросков с игры были трёхочковыми. Очень радует его разнообразие в атаке, уверенность и высокий объём попыток.

Ещё до драфта я был уверен, что Дёмин умеет бросать, и сейчас он это подтверждает. Пока речь идёт только о матчах Летней лиги, но посмотрим, как будет дальше», — написал Мартинес-Качеро на своей страничке в социальной сети X.

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