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Бронни Джеймс установил новый личный рекорд по очкам за матч во всех турнирах НБА

Бронни Джеймс установил новый личный рекорд по очкам за матч во всех турнирах НБА
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Бостон Селтикс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 78:87.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
18 июля 2025, пятница. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
78 : 87
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 18, Стюард - 14, Колоко - 12, Суидер - 12, Кнехт - 8, Базли - 8, Дэвис - 3, Гордон - 3, Тейлор, Джемисон
Бостон Селтикс: Уолш - 17, Гонсалес - 13, Лофтон Мл. - 12, Норрис - 11, Шейерман - 9, Уонг - 8, Уильямс - 8, Браун - 5, Шульга - 4, Бриджес

Джеймс-младший провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 18 очков (7 из 13 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые; 3 из 4 — штрафные), сделав пять результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-3».

Примечательно, что 18 очков, набранные 20-летним баскетболистом, стали для него новым личным рекордом результативности в матчах под эгидой НБА — как в Летней лиге, так и в предсезонных, регулярных и плей-офф встречах.

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