Бронни Джеймс установил новый личный рекорд по очкам за матч во всех турнирах НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Бостон Селтикс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 78:87.

Джеймс-младший провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 18 очков (7 из 13 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые; 3 из 4 — штрафные), сделав пять результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-3».

Примечательно, что 18 очков, набранные 20-летним баскетболистом, стали для него новым личным рекордом результативности в матчах под эгидой НБА — как в Летней лиге, так и в предсезонных, регулярных и плей-офф встречах.