Представлена стартовая пятёрка «Лейкерс» после недавнего трансфера команды

Портал Fullcourtpass предположил, как будет выглядеть стартовая пятёрка клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» в новом сезоне.

Как считает источник, стартовый состав калифорнийского клуба будет выглядеть следующим образом: Лука Дончич, Остин Ривз, Руи Хатимура, Леброн Джеймс и Деандре Эйтон.

Напомним, центровой Эйтон стал игроком «озёрников» в начале июля этого года, выкупив свой контракт с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Лейкерс» в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации заняли третье место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступили «Миннесоте Тимбервулвз» (1-4 в серии).

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