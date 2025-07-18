Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Видим это каждый год». Известная журналистка — об обмене Ривза из «Лейкерс»

«Видим это каждый год». Известная журналистка — об обмене Ривза из «Лейкерс»
Комментарии

Американская журналистка и телеведущая спортивных программ Рэйчел Николс высказалась относительно обмена Остина Ривза из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Меня не удивляет эта ситуация. Хоть «Лейкерс» заинтересованы в усилении команды и, кстати, уже добились этого, вполне возможно, что команда получит игрока «3&D» в обмен на Остина Ривза до дедлайна.

Этот вопрос всё ещё открыт в зависимости от того, как сложится сезон у «Лейкерс». Думаю, руководство «Лейкерс» теперь хочет оценить, как будет работать их команда, прежде чем начать раздавать игроков, обменивать Остина и делать подобные вещи.

Команды, которые думают, что у них есть шанс, к февралю поймут, что у них нет шансов. Мы с вами видим это каждый год», — приводит слова Николс Sports Illustrated.

Сейчас читают:
Леброн Джеймс уйдёт из «Лейкерс»? LIVE
Live
Леброн Джеймс уйдёт из «Лейкерс»? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android