«Видим это каждый год». Известная журналистка — об обмене Ривза из «Лейкерс»

Американская журналистка и телеведущая спортивных программ Рэйчел Николс высказалась относительно обмена Остина Ривза из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Меня не удивляет эта ситуация. Хоть «Лейкерс» заинтересованы в усилении команды и, кстати, уже добились этого, вполне возможно, что команда получит игрока «3&D» в обмен на Остина Ривза до дедлайна.

Этот вопрос всё ещё открыт в зависимости от того, как сложится сезон у «Лейкерс». Думаю, руководство «Лейкерс» теперь хочет оценить, как будет работать их команда, прежде чем начать раздавать игроков, обменивать Остина и делать подобные вещи.

Команды, которые думают, что у них есть шанс, к февралю поймут, что у них нет шансов. Мы с вами видим это каждый год», — приводит слова Николс Sports Illustrated.