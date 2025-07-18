«Был похож на Клэя Томпсона». CBS Sports — о Егоре Дёмине в Летней лиге

Известный спортивный портал CBS Sports на своём сайте поделился мнением о выступлении российского баскетболиста Егора Дёмина за «Бруклин Нетс» в Летней лиге НБА.

«В Лас-Вегасе Дёмин был больше похож на Клэя Томпсона, чем на Шона Ливингстона. В среднем за минуту он пытался бросать трёхочковые примерно вдвое чаще, чем в университете, и реализовал 43% из них. Всё равно немного шокирует, что парень, который в прошлом сезоне реализовал 69,5% бросков со штрафной линии, бросал с такой уверенностью. Он не просто страховал в углу, а без колебаний бросал дальние трёхочковые, «трёшки» в движении и без него», — говорится в материале CBS Sports.