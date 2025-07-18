Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Был похож на Клэя Томпсона». CBS Sports — о Егоре Дёмине в Летней лиге

«Был похож на Клэя Томпсона». CBS Sports — о Егоре Дёмине в Летней лиге
Комментарии

Известный спортивный портал CBS Sports на своём сайте поделился мнением о выступлении российского баскетболиста Егора Дёмина за «Бруклин Нетс» в Летней лиге НБА.

«В Лас-Вегасе Дёмин был больше похож на Клэя Томпсона, чем на Шона Ливингстона. В среднем за минуту он пытался бросать трёхочковые примерно вдвое чаще, чем в университете, и реализовал 43% из них. Всё равно немного шокирует, что парень, который в прошлом сезоне реализовал 69,5% бросков со штрафной линии, бросал с такой уверенностью. Он не просто страховал в углу, а без колебаний бросал дальние трёхочковые, «трёшки» в движении и без него», — говорится в материале CBS Sports.

Сейчас читают:
Как Егор Дёмин оказался в НБА? Все подробности
Как Егор Дёмин оказался в НБА? Все подробности
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android