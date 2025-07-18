Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Настоящий демон». CBS Sports — о выступлении Егора Дёмина за «Бруклин»

«Настоящий демон». CBS Sports — о выступлении Егора Дёмина за «Бруклин»
Комментарии

Известный спортивный портал CBS Sports на своём сайте поделился мнением о выступлении российского баскетболиста Егора Дёмина за «Бруклин Нетс» в Летней лиге НБА.

«Дёмин настоящий демон, когда дело касается видения поля, скорости обработки и общего чувства игры, поэтому идея превратить его в снайпера с меткими бросками заманчива. Если его бросок станет достаточно серьёзной угрозой, защите придётся агрессивно действовать на пик-энд-роллах, это усилит его качества паса», — говорится в материале CBS Sports.

Напомним, Дёмин в последней для «Бруклина» игре в Летней лиге с «Орландо» набрал 14 очков, сделал пять подборов и один перехват, реализовав четыре трёхочковых броска. «Нетс» одержали победу со счётом 94:90.

Сейчас читают:
Как Егор Дёмин оказался в НБА? Все подробности
Как Егор Дёмин оказался в НБА? Все подробности
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android