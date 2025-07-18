Эксперт раскрыл отношение «Бруклина» к снайперским навыкам россиянина Дёмина

Авторитетный эксперт Clutch Points Эрик Слэйтер оценил выступление 19-летнего российского игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Нетс» победили «Орландо Мэджик». А до этого потерпела три поражения: в играх с «Оклахома-Сити Тандер», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Йорк Никс».

«Точность трёхочковых бросков Егора Дёмина вызывала опасения перед драфтом — в BYU он реализовывал лишь 27% своих попыток. Несмотря на это, руководство «Нетс» уверено, что россиянин сможет стать качественным снайпером и обеспечит команде надёжное пространство на периметре», — говорится в материале Слэйтера.

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