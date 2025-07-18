«Слишком много денег». О’Нил — об увлечении Тайсона экзотическими животными

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон в беседе с четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакилом О'Нилом рассказал, что его кусал лев. Легендарные в своих видах спорта личности обсудили эту тему в подкасте О'Нила Big Podcast.

— Кусали ли меня когда-нибудь? Да, меня укусил лев, но не тигр. Я купил для них [львов] соседний дом. Потому что тиграм не нравилось, что они живут в том же доме. Поэтому я отдал им другой дом, а тигры остались со мной, — сказал Тайсон.

— Это когда у тебя, чёрт побери, слишком много денег, — заключил О’Нил.

Отметим, помимо львов и тигров, у Тайсона в доме жили различные животные, такие как собаки и птицы.