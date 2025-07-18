Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лидер «Зенита» Винс Хантер может покинуть команду, названа причина — источник

Лидер «Зенита» Винс Хантер может покинуть команду, названа причина — источник
Комментарии

Тяжёлый форвард «Зенита» Винс Хантер может покинуть клуб. Об этом информирует «Фонтанка». По сведениям источника, американский игрок пока не готов подписывать новое соглашение с командой.

Сообщается, что переговоры о продлении контракта зашли в тупик. В настоящий момент стороны не могут согласовать условия, прежде всего финансовые.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Хантер принял участие в 58 матчах, в которых в среднем набирал 8,1 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 1,1 передачи. «Зенит» занял второе место, в финальной серии проиграв московскому ЦСКА (2-4 в серии).

Материалы по теме
Касаткин задержан во Франции — российского баскетболиста уже посетил дипломат. LIVE
Live
Касаткин задержан во Франции — российского баскетболиста уже посетил дипломат. LIVE

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android