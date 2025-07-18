«Это преступление». Чемпион НБА остался недоволен рейтингом Bleacher Report

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг остался недоволен тем, что в рейтинге лучших игроков по версии портала Bleacher Report разыгрывающий Крис Пол находится выше своих коллег по амплуа Джеймса Хардена, Аллена Айверсона и Расселла Уэстбрука.

«Крис Пол выше Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука — это преступление. Для меня они примерно одинаковые.

То есть вы считаете, что Крис Пол лучше Аллена Айверсона? Я пас… Он получил награду MVP… Я мёртв», — сказал Тиг в подкасте Club 520 Podcast.

Отметим, что Пол в рейтинге издания занял 30-ю строчку, Харден — 34-ю, Айверсон — 36-ю, а Уэстбрук — 48-ю.