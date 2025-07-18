Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» рискуют допустить ошибку, из-за которой Лука Дончич уйдёт к конкурентам

«Лейкерс» рискуют допустить ошибку, из-за которой Лука Дончич уйдёт к конкурентам
,
Комментарии

Менеджер одной из команд НБА Западной конференции предостерёг «Лос-Анджелес Лейкерс» от потери словенского разыгрывающего Луки Дончича.

«Лейкерс» стоит проявить осторожность. Лука только что потерпел поражение от команды, которую в прошлом году обыгрывал без особых усилий, а теперь ему говорят, что придётся подождать ещё год, прежде чем он сможет по-настоящему побороться за титул. Если «Денвер» вновь станет чемпионом или окажется близок к этому, а Роб [Пелинка] ясно даст понять, что не верит в дуэт Луки и Леброна, то в следующем сезоне или двух они могут стать для него серьёзной угрозой», — приводит слова менеджера Clutch Points.

Материалы по теме
Леброн больше не король Лос-Анджелеса. Все стрелки указывают на его закат в «Лейкерс»
Леброн больше не король Лос-Анджелеса. Все стрелки указывают на его закат в «Лейкерс»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android