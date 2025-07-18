«Лейкерс» рискуют допустить ошибку, из-за которой Лука Дончич уйдёт к конкурентам

Менеджер одной из команд НБА Западной конференции предостерёг «Лос-Анджелес Лейкерс» от потери словенского разыгрывающего Луки Дончича.

«Лейкерс» стоит проявить осторожность. Лука только что потерпел поражение от команды, которую в прошлом году обыгрывал без особых усилий, а теперь ему говорят, что придётся подождать ещё год, прежде чем он сможет по-настоящему побороться за титул. Если «Денвер» вновь станет чемпионом или окажется близок к этому, а Роб [Пелинка] ясно даст понять, что не верит в дуэт Луки и Леброна, то в следующем сезоне или двух они могут стать для него серьёзной угрозой», — приводит слова менеджера Clutch Points.

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