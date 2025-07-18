«Подошёл бы «Лейкерс» центровым». Фанаты поразились физической мощи брата Йокича

Страхиня Йокич, старший брат центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича, посетил недавний матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвером» (76:81). Многие фанаты, увидев фото брата лидера «Наггетс», оказались впечатлены его габаритами и внешним видом.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Предлагаем ознакомиться с некоторыми комментариями болельщиков:

«С таким не хочется иметь проблем».

«Подошёл бы «Лейкерс» центровым».

«Настоящий монстр!»

«Да это же Эдди Холл [британский силач]!»

В следующем матче Летней лиги «Денвер» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоится 19 июля и начнётся в 5:00 мск.

Братья Йокича поздравили Мэлоуна с выходом в финал НБА: