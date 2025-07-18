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«Подошёл бы «Лейкерс» центровым». Фанаты поразились физической мощи брата Йокича

«Подошёл бы «Лейкерс» центровым». Фанаты поразились физической мощи брата Йокича
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Страхиня Йокич, старший брат центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича, посетил недавний матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвером» (76:81). Многие фанаты, увидев фото брата лидера «Наггетс», оказались впечатлены его габаритами и внешним видом.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
18 июля 2025, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
76 : 81
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Миллер - 23, Кристи - 16, Болдуин Мл. - 16, Флауэрс - 12, Телфорт - 6, Сандерс - 3, Брокинтон, Симпсон, Пулакидас
Денвер Наггетс: Холмс - 19, Джонс - 17, Джонс - 13, Бейтс - 11, Лидделл - 8, Бикман - 5, Харгров - 2, Баджи - 2, Акобундо-Эхьогу - 2, Уильямс - 2, Джонсон

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Предлагаем ознакомиться с некоторыми комментариями болельщиков:

«С таким не хочется иметь проблем».
«Подошёл бы «Лейкерс» центровым».
«Настоящий монстр!»
«Да это же Эдди Холл [британский силач]!»

В следующем матче Летней лиги «Денвер» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоится 19 июля и начнётся в 5:00 мск.

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