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«Действительно один из величайших». Эксперт вспомнил о тяжёлом прошлом Мэджика Джонсона

«Действительно один из величайших». Эксперт вспомнил о тяжёлом прошлом Мэджика Джонсона
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Обозреватель Бишоп Б. Хенн высказался о пятикратном чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенде «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджике Джонсоне.

«Он пережил ВИЧ и испытания, связанные с его сыном. Я к тому, что всё, через что прошёл Мэджик Джонсон, — неуважение со стороны людей к нему, его семье, его жене, — заслуживает огромного уважения. Респект Мэджику Джонсону, ты действительно один из величайших всех времён», — сказал Б. Хенн в Club 520 podcast.

За «Лос-Анджелес» Мэджик выступал с 1979 по 1991 год, а также в сезоне-1996. Помимо пяти чемпионских титулов, в его активе три награды самому ценному игроку регулярного чемпионата (MVP), а также три MVP финальной серии НБА.

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