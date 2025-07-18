«Действительно один из величайших». Эксперт вспомнил о тяжёлом прошлом Мэджика Джонсона

Обозреватель Бишоп Б. Хенн высказался о пятикратном чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенде «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджике Джонсоне.

«Он пережил ВИЧ и испытания, связанные с его сыном. Я к тому, что всё, через что прошёл Мэджик Джонсон, — неуважение со стороны людей к нему, его семье, его жене, — заслуживает огромного уважения. Респект Мэджику Джонсону, ты действительно один из величайших всех времён», — сказал Б. Хенн в Club 520 podcast.

За «Лос-Анджелес» Мэджик выступал с 1979 по 1991 год, а также в сезоне-1996. Помимо пяти чемпионских титулов, в его активе три награды самому ценному игроку регулярного чемпионата (MVP), а также три MVP финальной серии НБА.

Мэджик Джонсон отдыхает на 95-метровой яхте: